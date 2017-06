LAMIE direkt startet Online-Versicherungsschutz für Events und Veranstaltungen bei Umsatzausfällen durch Regenwetter.



Linz (ots) - Das österreichische InsurTech LAMIE direkt bringt nach der Hochzeitswetterversicherung nun auch eine Versicherung gegen Schlechtwetter für Veranstaltungen neu auf die Versicherungsmärkte in Österreich und Deutschland. Unter [www.wetterversicherung.at] (http://www.wetterversicherung.at) können sich nun erstmalig alle Veranstalter einfach online gegen Ausfälle bei Regenwetter versichern. Dabei stellt LAMIE direkt eine pauschale Entschädigungsleistung von bis zu 10.000 zur Verfügung.



Mit der Hochzeitswetterversicherung hat LAMIE direkt 2016 die Versicherungsinnovation des Jahres auf den Markt gebracht. Nun ist mit der Festwetterversicherung ab sofort eine Wetterversicherung für alle Arten von Veranstaltungen, wie etwa Feuerwehrfeste, Maibaumfeste, Food Markets, Volksfeste, Bier- und Zeltfeste, Kirtage sowie Sportveranstaltungen oder Stadtfeste online abschließbar.



Zwtl.: Versicherte Feste lassen Veranstalter ruhiger schlafen



Eine verregnete Festveranstaltung kann für den Veranstalter grundsätzlich einen großen finanziellen Schaden bedeuten - Hauptursache für finanzielle Ausfälle bei Outdoor-Veranstaltungen ist Regenwetter: "Bei solchen Veranstaltungen spielt das Wetter eine entscheidende Rolle, da es sich direkt auf die Besucherzahlen auswirkt. Veranstalter sind dagegen nahezu machtlos. Durch die Festwetterversicherung kann wesentlicher besser kalkuliert und der Unsicherheitsfaktor Wetter eliminiert werden", erklärt Roland Pedak, Vorstand von LAMIE direkt. "Mit der LAMIE Festwetterversicherung entschädigen wir pauschal für entgangene Umsätze, niedrige Besucherzahlen oder Zusatzkosten aufgrund von Regenwetter am Tag Ihrer Veranstaltung", lautet das Konzept.



Aus Veranstaltersicht ist die Absicherung des finanziellen Risikos ein enormer Fortschritt: "Diese Form der Wetterversicherung haben wir uns schon immer gewünscht. Als Veranstalter des größten Sommerfestes Österreichs sind wir natürlich vom Wetter abhängig und nun können wir erstmals das Ausfallsrisiko bei Regen versichern. Das ist genial!", betont Thomas Knes, Organisator der "Velden White Nights" (Fête Blanche) am Wörthersee.



Alle Details zur Versicherung auf [www.wetterversicherung.at] (http://www.wetterversicherung.at)



Jeder Veranstalter mit Vereins- oder Firmensitz in Österreich und Deutschland kann die Festwetterversicherung abschließen. Umsatzverluste oder Zusatzkosten aufgrund von Regenwetter werden dabei pauschal mit bis zu 10.000 Euro ersetzt. Im Falle einer individuellen Vertragserstellung natürlich auch mehr. Die Mindestversicherungssumme beträgt 3000 Euro und kann mit einer einmaligen Prämie ab 179 Euro versichert werden. Die Höhe der Prämie hängt dabei von Zeitpunkt und Ort des Events sowie der damit verbundenen statistischen Regenwahrscheinlichkeit ab.



Für den Abschluss einer Festwetterversicherung ist eine Anfrage bis spätestens 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin erforderlich. Die Versicherung leistet ab einer Regenmenge von 2,5 mm, das sind 2,5 Liter / Quadratmeter, die innerhalb einer vollen Stunde im Zeitraum zwischen 12.00 und 19.00 Uhr fällt. Bei einem Platzregen fällt die erforderliche Regenmenge schon innerhalb von 2,5 bis 5 Minuten. Bei starkem Regen ca. 5 bis 10 Minuten. Bei normalem, mittelstarkem Regen in ca. 30 bis 40 Minuten.



Alle weiteren Informationen zur Festwetterversicherung auf [www.wetterversicherung.at] (http://www.wetterversicherung.at).



Zwtl.: Über LAMIE direkt



LAMIE direkt bietet als erster Anbieter in Österreich ausschließlich online direkte Versicherungen an. Neben Spezialitäten wie der Hochzeitswetterversicherung bietet LAMIE direkt selbstverständlich auch moderne Haushalts- und Eigenheimversicherungen online an. In Kooperation mit Lloyd's of London verbindet LAMIE direkt zuverlässigen und modernen Versicherungsschutz mit der finanziellen Stärke einer der renommiertesten Versicherungsinstitutionen der Welt. LAMIE direkt ist eine Tochter der Integral Insurance Broker GmbH, die bereits seit 20 Jahren Unternehmen in speziellen Versicherungsfragen berät und als einziger akkreditierter Lloyd's Makler in Österreich heimischen Unternehmen einen direkten Zugang zu exklusiven Versicherungslösungen des internationalen Londoner Versicherungsmarktes "Lloyd's of London" bietet.



Mehr Informationen unter: [www.lamie-direkt.at] (http://www.lamie-direkt.at)



