EZB-Sitzung, Wahlen in Großbritannien und Anhörung des EX-FBI-Chefs Comey: Der heutige Börsentag hat es - vor allem aus politischer Sicht - in sich. Vor allem der Urnengang in Großbritannien oder auch die Aussagen von James Comey, könnten für größere Ausschläge an den Börsen sorgen. Roland Hirschmüller von der Baader Bank mit den Hintergründen zu beiden Ereignissen bei Börse Stuttgart TV.