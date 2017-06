Lieber Leser,

es hat sich so langsam eingebürgert, dass die Tesla-Aktie auf angekündigte Neuigkeiten stets positiv reagiert. So ist auch kein Geheimnis mehr, dass Elon Musk gezielt Aussagen zu neuen Plänen nutzt, um die Aktie vor einem zu starken Einbruch zu bewahren. Die tatsächlich starken Einbrüche in der Tesla-Aktie gab es in den letzten beiden Jahren ohnehin nur dann, wenn sich in den angekündigten Plänen Ungereimtheiten fanden oder diese nicht so verliefen, wie man sich das gedacht ... (Rami Jagerali)

