Bad Marienberg - Das Bundeskabinett hat sich am Mittwoch mit der Verlegung der Bundeswehrsoldaten vom türkischen Incirlik nach Al-Azrak in Jordanien befasst. Eine Umstationierung wird in Kürze beginnen, so der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Henning Otte, in einer aktuellen Pressemitteilung.

