FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux sieht im europäischen Autosektor derzeit die Hersteller deutlich niedriger bewertet als die Zulieferer. Der Bewertungsaufschlag der Zulieferer sei so hoch wie nie zuvor, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorgelegten Branchenstudie. Doch dies könnte sich noch im zweiten Quartal wieder umkehren.

Ungeachtet dessen schraubten die Experten für die drei großen deutschen Autobauer Volkswagen , Daimler und BMW ihre Gewinnprognosen etwas zurück. Die Kursziele wurden gesenkt, und zwar für die Volkswagen-Vorzüge von 175 auf 174 Euro bei unveränderter "Buy"-Einstufung, für Daimler von 73 auf 71 Euro bei weiterhin gültiger "Hold"-Einstufung und für BMW von 79 auf 78 Euro mit beibehaltenem Votum von "Reduce". Als Grund nannten die Analysten vor allem erneut gestiegene Annahmen für die Rohstoffpreise.

Gemäß der Einstufung "Buy" rechnet Kepler Cheuvreux auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einem absoluten Aufwärtspotenzial der Aktie von mindestens 10 Prozent, gemäß der Einstufung "Hold" von weniger als 10 Prozent und gemäß der Einstufung "Reduce" mit einem absoluten Abwärtsrisiko der Aktie./ajx/ag/fbr

Analysierendes Institut Kepler Cheuvreux.

