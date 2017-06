Arlesheim (ots) -



Die neuen KIDS 2in1 Shower & Shampoos von Weleda sind perfekt auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt.



Ihre Rezeptur mit Bio-Sesamöl bewahrt das sensible Feuchtigkeitsgleichgewicht der Haut. Tenside auf pflanzlicher Basis reinigen sanft von Kopf bis Fuß und sind mild zu den Augen. Die fröhlichen Tiermotive Delfin, Nilpferd und Robbe und die drei leichten Duftnuancen: Süße Vanille, Spritzige Limette und Fruchtige Orange, sorgen für viel Spaß beim Duschen und für stolze Kinderherzen. Denn das Verpackungsdesign und die Duftkompositionen der KIDS 2in1 Shower & Shampoos wurde von Eltern und ihren Kindern ausgesucht.



So erkennen Kinder auf den ersten Blick: Das ist mein Duschgel! Mit ihren Farben, den lustigen Tiermotiven und drei Gute-Laune-Düften vermitteln alle Varianten der Weleda KIDS 2in1 Shower & Shampoo exakt die Unbeschwertheit und Natürlichkeit, die Kinder mögen:



Die spritzige Limette weckt die Abenteuerlust und verbreitet positive Energie.



Die verspielte, süße Vanille verbreitet ein besonderes Wohlgefühl von Geborgenheit.



Die fruchtige Orange umhüllt mit Fröhlichkeit, sorgt für Leichtigkeit und Freude.



Mit 150 ml haben die farbenfrohen KIDS 2in1 Shower & Shampoo- Tuben die ideale Größe, damit kleine Kinderhände sie richtig fassen können. Schon wenige Tropfen genügen. Von Kopf bis Fuß aufgetragen, entwickelt sich ein sanfter Schaum. Haut und Haare fühlen sich nach der Anwendung gepflegt an.



Die KIDS 2in1 Shower & Shampoo-Produkte tragen das NATRUE-Qualitätssiegel für zertifizierte Naturkosmetik. Sie sind frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen sowie von Rohstoffen, die aus Mineralöl gewonnen werden. Die besonders gute Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet und bestätigt.



