Bei METRO wissen wir nicht mehr, warum wir noch investiert sein sollen. 11 Prozent Kursgewinn in 12 Monaten sind zu wenig und CEO Koch bot in der jüngsten HV zu wenig Perspektive.br/>

Die Teilung von METRO in zwei Sektoren, Lebensmittel-und Unterhaltungs-Elektronik-Fachmärkte, ist nachvollziehbar, aber weder kreativ noch zielführend. Übrig bleibt:br/>

Jeder Sektor hat lediglich die Chance, auf der Kostenseite an Rentabilität zu gewinnen, dem die Dynamik im Umsatz fehlt. Der Rechtsstreit mit einem Minderheits-Aktionär im Sektor MEDIA MARKT/SATURN wirkt wie ein Klotz am Bein.br/>

Ergebnis: Mit dieser Perspektive ist ein Engagement in METRO totes Kapital. Die Rollen des Großaktionärs Haniel und der Familie Schmidt-Ruthenbeck bleiben unklar. Tendenz: Eher Rückzug als Ausbau der Positionen, insbesondere derjenigen der Familie, hinter der Privatpersonenstehen.br/>

