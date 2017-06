Zürich/Immenstaad - Avaloq mit Hauptsitz in der Schweiz und die ACTICO GmbH in Immenstaad (Deutschland) haben eine Softwarepartnerschaft geschlossen. Das Ergebnis der gemeinsamen Entwicklung ist der Avaloq Business Rules Standardadapter. Er erlaubt es, fachliche Regeln aus dem ACTICO Business Rules Management in die Avaloq Banking Suite zu laden. Damit profitieren Avaloq-Kunden von der grafischen Modellierung der fachlichen Regeln. Ein aktuelles Einsatzszenario ist die MiFID II- und FIDLEG-Implementierung zur Sicherstellung der Investment Suitability.

Avaloq Business Rules Standardadapter: Stabile Verbindung zwischen Kernbankensystem und Management von Geschäftsregeln

Der Adapter stellt eine zuverlässige Verbindung zwischen der Avaloq Banking Suite und dem ACTICO Decision Management her. Vorteil dabei ist die grafische Oberfläche, mit der Geschäftsregeln (Business Rules) modelliert werden. Diese Regeln, also quasi die Entscheidungslogik, werden für die Fachbereiche eines Finanzinstituts transparent und nachvollziehbar.

"Über die Partnerschaft mit ACTICO machen wir Entscheidungsregeln aus der Avaloq Banking Suite für den Fachbereich grafisch sichtbar und intuitiv modellierbar. In der digitalen Welt können unsere Kunden jetzt die automatisierten Entscheidungen schnell, sicher und flexibel anpassen", beurteilt Avaloq CTO Thomas Beck die Softwarepartnerschaft.

