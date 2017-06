Neben weiteren Übernahmen und der Stärkung des noch jungen Standbeins Versorgungsmanagement will die Fresenius-Tochter ihre Kosten weiter senken. FMC-Chef Rice Powell kündigte hierzu auf einem Kapitalmarkttag des Unternehmens am Donnerstag in Frankfurt ein neues Sparprogramm an. Dieses soll 2018 beginnen und bis 2020 "nachhaltige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...