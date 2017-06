Frankfurt - Die Ölpreise verzeichneten gestern kräftige Verluste, so die Analysten der Commerzbank.Brent habe um 4% auf 48 USD je Barrel nachgegeben, WTI habe sogar 5% auf 45,7 USD je Barrel verloren. Beides entspreche dem niedrigsten Preisniveau seit dem großen Ausverkauf Anfang Mai. Auslöser für den Preisrutsch seien die US-Lagerdaten gewesen. Laut US-Energieministerium sei es in der letzten Woche zu einem vollkommen unerwarteten Lageraufbau bei Rohöl gekommen, welcher mit 3,3 Mio. Barrel zudem recht kräftig ausgefallen sei. Das API habe am Vortag noch einen Abbau um 4,6 Mio. Barrel berichtet.

