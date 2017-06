Der Auftritt des geschassten FBI-Chefs James Comey im US-Senat ist für Donald Trump brandgefährlich. Hat der US-Präsident die Justiz behindert? Welche Rolle spielten russische Hacker? Die Entwicklungen im Liveblog.

Schon lange hat eine Aussage vor einem Parlamentsausschuss in Washington nicht mehr ein derart großes Interesse auf sich gezogen: Die Aussage von Ex-FBI-Chef James Comey ist in den USA ein Großereignis. Alle wichtigen Nachrichtenkanäle senden live, wenn Comey am Morgen Ortszeit vor die Senatoren des Geheimdienstausschusses tritt. Der Zeuge steht bei seiner Aussage unter Eid. Seine Worte könnten erhebliche Auswirkungen auf Trumps Präsidentschaft haben.

Der öffentliche Teil von Comey Anhörung beginnt um 16 Uhr MEZ. Gegen 19 Uhr setzt der Ausschuss die Befragung hinter verschlossenen Türen fort.Die Öffentlichkeit erhofft sich Klarheit darüber, ob US-Präsident Donald Trump Comey zur Einstellung der Ermittlungen der Russland-Verbindungen gedrängt hat.Einer einer schriftlichen Stellungnahme hat Comey dies bereits bekräftigt. Eine solche Einmischung in ein laufendes Verfahren kann als Behinderung der Justiz gewertet werden.

Der Ausschuss geht grundsätzlich der Frage nach, ob Russland mit Wissen der Trump-Kampagne die US-Wahl beeinflusst hat.Trump tritt heute parallel in Ohio auf, um mit "Opfern" der Obama-Gesundheitsreform zu sprechen, twitterte er.

+++ Trump will Anhörung am TV verfolgen +++Laut einem CNN-Bericht wird sich Trump Teile der Comey-Anhörung live im Fernsehen ...

