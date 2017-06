Liebe Leser,

die BASF will ein regionales Automotive Application Center in der Region Asien-Pazifik bauen. Das Center soll im chinesischen Schanghai entstehen und Ende kommenden Jahres in Betrieb gehen. Voraussetzung ist, dass die zuständigen Behörden das Projekt absegnen.

So viel investiert die BASF

Die Investition beläuft sich auf 33,7 Mio. Euro und umfasst "ein neues Applikationszentrum, das in die bereits bestehenden BASF Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen für Lacke ... (Rainer Lenzen)

