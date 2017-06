Liebe Leser,

so langsam wird es beunruhigend: Dass die Nordex-Aktie fällt, wenn es schlechte News gibt wie das Einkassieren einer Prognose, ist nachvollziehbar. Aber dass der Kurs jetzt auch schon ohne Neuigkeiten deutlicher verliert, gibt zu denken. So verlor die Nordex-Aktie am Mittwoch im Xetra-Handel 0,40 Euro bzw. rund 3,2% und ging mit 12,275 Euro aus dem Xetra-Handel. Damit hat sich die Aktie inzwischen auf Jahressicht mehr als halbiert - denn die 12-Monats-Performance liegt aktuell ... (Peter Niedermeyer)

