Eine Londoner Stiftung hat zwei Solarparks von Pfalzsolar auf der Insel erworben. Die Photovoltaik-Anlagen mit je fünf Megawatt Leistung sollen als Bürgerenergieanlagen Ökostrom für die Region liefern.Pfalzsolar hat zwei Photovoltaik-Anlagen an die Londoner Stiftung "Empower Community" veräußert. Die Kraftwerke im Süden Englands und an der schottischen Ostküste mit je fünf Megawatt Leistung sollen als Bürgersolarparks betrieben werden, wie das EPC-Unternehmen aus Ludwigshafen am Donnerstag mitteilte. Ziel solle sein, die Gemeinden bestmöglich an den Erträgen der Photovoltaik-Anlagen zu beteiligen ...

