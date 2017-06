Hamburg (ots) -



"Coffee To Go" ist ein gesellschaftlicher Trend: Rund 30 % aller Kaffeegetränke werden heute unterwegs konsumiert. In der Regel im Einweg-Pappbecher. Keine Frage: Becher mehrfach zu verwenden wäre umweltverträglicher.



Um Kunden für das Thema zu sensibilisieren, bietet Tchibo in seinen Kaffeebars kommende Woche neue, hochwertige Mehrwegbecher in vier Farben zum günstigen Einführungspreis von 1,50 Euro an. Und: Wer sein Heißgetränk direkt in einen Mehrwegbecher, egal welchen, in der Filiale befüllen lässt, erhält ab Montag bei Tchibo 10 Cent Rabatt.



Weitere Infos und Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link: http://bit.ly/2rOdimY



