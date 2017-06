Anfang dieser Woche hatte JinkoSolar zahlen vorgelegt. Der Ausblick konnte überzeugen. Die Solarbranche wächst auch in diesem Jahr. Deshalb würde Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR aktuell auch auf JinkoSolar setzen. Details in diesem Video... Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Nordex, E.ON, Volkswagen, Tesla, Orocobre und Medigene. Das Interview finden Sie hier.