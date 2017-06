BERLIN (Dow Jones)--Deutschland schaltet sich in den Konflikt auf der Arabischen Halbinsel ein. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) kommt am Freitag mit seinem Amtskollegen aus Katar, Scheich Mohammed Al-Thani, zusammen. Die beiden Politiker treffen sich in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, wie das Auswärtige Amt mitteilte.

Saudi-Arabien und seine arabischen Verbündeten bezichtigen Katar der Finanzierung des islamistischen Terrorismus und versuchen, den Wüstenstaat zu isolieren. Riad hat den Landweg in das Emirat versperrt und verweigert den Überflug von Flugzeugen des Nachbarn.

Außenminister Gabriel warnte mehrfach vor einer Eskalation der fragilen Situation in der muslimischen Welt im Nahen und Mittleren Osten. Die vereinbarten Waffenlieferungen der USA an Saudi-Arabien in riesigem Umfang und die Isolation Katars hält er für brandgefährlich.

Der Golfstaat gilt wegen seiner Öl- und Gasreserven als das reichste Land der Erde und hält Anteile an deutschen Großkonzernen wie Volkswagen und der Deutschen Bank.

June 08, 2017 09:46 ET (13:46 GMT)

