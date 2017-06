Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604) hat heute Nachmittag in einer Meldung mitgeteilt, dass die Aktionäre das am 29. März 2017 nachgebesserte Übernahmeangebot der Pangea GmbH, einer Tochter der Busch-Gruppe, lediglich zu rund 0,17% angenommen haben.

Damit sind die Anteilseigner dem Rat des Vorstands und Aufsichtsrats des TecDAX-Unternehmens gefolgt, auch das zweite verbesserte Angebot in Höhe von 110 EUR je Aktie abzulehnen. Unter anderem, so Pfeiffer Vacuum in seiner Reaktion vom 31. März auf das neuerliche Angebot der Busch-Gruppe, sei in ...

