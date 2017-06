Tallinn / Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einen ersten, kleinen Schritt in Richtung geldpolitischer Straffung unternommen. Dazu nahm sie in ihrer Erklärung zum Zinsentscheid zwei Änderungen in der Wortwahl vor. Wie EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag nach der auswärtigen Sitzung im estnischen Tallinn erklärte, bewertet der EZB-Rat die Wachstumsaussichten nunmehr weitgehend ausgewogen. Bisher war über Jahre hinweg von "nach unten gerichteten" Risiken die Rede gewesen.

Eine zweite Änderung bezieht sich auf den Zinsausblick. Anstatt wie bislang die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen zu signalisieren, strich die EZB den entsprechenden Hinweise in ihrer Erklärung. Demnach dürften die Leitzinsen über einen längeren Zeitraum auf dem aktuellen Niveau verbleiben. Den bisher stets erwähnten Hinweis, dass das Zinsniveau auch noch niedriger ausfallen könnte, wurde gestrichen. Der EZB-Rat begründete die Entscheidung damit, dass das Risiko einer Deflation - einer Spirale aus fallendem Preisniveau und wirtschaftlichem Abschwung - nicht mehr existent sei. Analysten hatten diese Änderung wie auch den optimistischeren Wachstumsausblick erwartet. Beides deutet eine etwas ...

