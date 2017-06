Die Zeiten der kostenlosen Konten ist vorbei, Schuld ist die EZB. Soweit, so in Ordnung. Nicht in Ordnung ist, dass ausgerechnet Volksbanken und Sparkassen ihre Kunden in die Irre führen. Ein Kommentar.

Die Diskussion um die drohenden Strafzinsen zeigt: Volksbanken, aber auch viele Sparkassen, nehmen ihre Kunden offenbar für nicht ganz voll. Dabei pochen gerade die genossenschaftlichen und kommunalen Institute auf ihre Vorbildfunktion für ein bodenständiges, seriöses Bankwesen. Sie sollten sie dann aber auch einnehmen.

Es ist zunächst eine Provinzposse, aber eine mit Bedeutung: Die Volksbank Reutlingen hat Strafzinsen von 0,5 Prozent für Girokonten ab dem ersten Euro und für Tagesgeldkonten ab 10.000 Euro eingeführt. So steht es im Preisaushang. Als das bekannt wird, rudert das Institut zurück, spricht von einer "prophylaktischen" Vorsorge "zum Beispiel für den Fall, dass ein Neukunde eine Million Euro bei uns anlegen will".

Zumutungen ...

