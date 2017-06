Bad Marienberg - QIAGEN N.V. (ISIN NL0012169213/ WKN A2DKCH) (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die behördliche Zulassung von QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus) bekannt, dem marktführenden Bluttest der vierten Generation zur Erkennung latenter Tuberkulose, so QIAGEN in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

