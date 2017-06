Frankfurt - China hat im Mai laut Daten der Zollbehörde eine rekordhohe Menge an Sojabohnen importiert, so die Analysten der Commerzbank.Diese habe sich auf 9,6 Mio. Tonnen belaufen, damit 25% über dem Niveau des Vorjahres und zudem deutlich über dem bisherigen Rekordwert im Dezember 2015 gelegen. In den ersten fünf Monaten des Jahres zusammengenommen würden sich die Einfuhren auf 37,1 Mio. Tonnen belaufen und lägen damit 20% über dem entsprechenden Vorjahresniveau. Die robuste Nachfrage aus China werde aber auch nötig sein, um das reichliche Angebot zu absorbieren, welches gerade aus Südamerika auf den Markt drücke. China scheine inzwischen aber bereits mehr Sojabohnen zu importieren als es tatsächlich benötige. Darauf würden zumindest die negativen Verarbeitungsmargen im Land schließen lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...