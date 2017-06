Frankfurt - Die Metallpreise starten nach den chinesischen Handelszahlen positiv in den Tag, so die Analysten der Commerzbank.Kupfer beispielsweise notiere am Morgen mit knapp 5.680 USD je Tonne immerhin gut 1,5% höher als im Tagestief gestern. Dabei sei das Bild jedoch nicht ganz so positiv wie es auf den ersten Blick scheine. Tatsächlich seien zwar die Importe von unverarbeitetem Kupfer und Eisenerz im Mai gegenüber Vormonat gestiegen: Mit 390 Tsd. Tonnen unverarbeitetem Kupfer seien immerhin 90 Tsd. Tonnen mehr importiert worden als im April, was grundsätzlich ein Signal für eine stärkere Konjunktur sein könnte. Damit hätten die Importe aber weiterhin deutlich unter Vorjahr gelegen. Seit Jahresbeginn seien sie gut 20% hinter dem Vorjahr zurückgeblieben.

