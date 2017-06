Die Europäische Zentralbank (EZB) hält an ihrem Kurs fest und will vorerst nichts an den Zinsen ändern. Wie der EZB-Rat auf seiner Sitzung in Tallinn beschlossen hat, bleiben der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte sowie die Zinssätze für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...