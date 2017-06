Liebe Leser,

das E.ON-Management kann sich freuen: Offensichtlich hat sich die Klage gegen die Kernbrennstoffsteuer, welche die Bundesregierung von 2011 bis 2016 erhoben hatte, ausgezahlt! Denn das Bundesverfassungsgericht entschied am Mittwoch, dass diese Steuer "nichtig" sei - die Begründung war formaler Natur, denn der Bund hätte hier wohl in konkurrierender Gesetzgebung den Bundesrat einbinden sollen. Wenn die Steuer aber "nichtig" ist, dann ist die Frage, was mit den Zahlungen in Milliardenhöhe ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...