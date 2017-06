Bonn (ots) - Wie stellt sich die Linke im Bundestagswahlkampf auf? Darüber beraten und entscheiden die Delegierten beim Bundesparteitag der Linken vom 9. bis 11. Juni in Hannover. Neben der Verabschiedung des Wahlprogramms für die Bundestagswahl stehen unter anderem die Themen Sozialpolitik, Arbeitsmarkt, Wohnungsbau und Bildungspolitik zur Debatte.



phoenix berichtet über den Linken-Parteitag ausführlich in einem achtstündigen Sonderprogramm aus Live-Elementen, Interviews und Experten-Gesprächen vor Ort. Die wichtigsten Debatten und Reden u.a. der beiden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger sowie von Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht zeigt phoenix live. Moderator Thomas Bade berichtet an allen drei Tagen vom Set. Saal-Reporter Claudius Crönert fängt Stimmen und Stimmungen im Congress Centrum ein.



Der Bundesparteitag der Linken startet am Freitag mit der Debatte und Beschlussfassung über das Wahlprogramm zur Bundestagswahl. Die für 17.30 Uhr erwartete Rede der Parteivorsitzenden Katja Kipping sendet phoenix live. Thomas Bade ordnet die Ereignisse gemeinsam mit taz- Redakteurin Anna Lehmann und dem Politikredakteur Marcel Leubecher, Die Welt, ein. Zudem sind Interviews mit dem Vorsitzenden der Bundestagsfraktion Dietmar Bartsch und dem Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Klaus Ernst geplant.



Am Samstag stehen die Themen Steuergerechtigkeit, Wohnungsbau und Bildungspolitik auf der Agenda. phoenix berichtet ab 13 Uhr von den Höhepunkten der Plenumsdebatten und sendet die Rede von Spitzenkandidat Dietmar Bartsch ab 16 Uhr live. Für Interviews mit Thomas Bade haben sich Sevim Dagdelen, Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik, und Gregor Gysi, stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, angekündigt.



Der Parteitag endet am Sonntag mit der Verabschiedung des Wahlprogramms. Zuvor debattieren die Delegierten über wirtschafts- und außenpolitische Themen. phoenix zeigt die Höhepunkte des Programms und überträgt die Rede von Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht um 11 Uhr live.



