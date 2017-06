Von Stefan Lange

BUENOS AIRES (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat zum Auftakt ihres Besuches in Argentinien die wirtschaftlichen Bemühungen des Landes gelobt. Präsident Mauricio Macri habe das Land geöffnet und den Zugang zu den Finanzmärkten wiedererlangt, sagte Merkel am Donnerstag in Buenos Aires. Die CDU-Vorsitzende machte die Öffnung Argentiniens auch daran fest, dass es die nächste G20-Präsidentschaft übernehme und Ende des Jahres Gastgeber der WTO-Handelskonferenz sei. Sie gehe davon aus, dass ihre Gespräche ein Beitrag dazu seien, die Beziehungen zu Argentinien, einem wichtigen Land in Lateinamerika, zu stärken.

"Wir glauben, dass wir neben den politischen Gesprächen auch die wirtschaftliche Entwicklung mit begleiten können", sagte Merkel, die von einer Wirtschaftsdelegation begleitet wird, darunter Siemens-Chef Joe Kaeser. "Argentinien braucht Infrastruktur und Argentinien muss sich modernisieren", sagte die Kanzlerin. Deutschland könne dazu ein guter Partner sein.

Merkel lobte, dass die über viele Jahre festgefahrenen Verhandlungen zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union wieder an Fahrt aufgenommen haben. Es habe gute Fortschritte gegeben, sagte sie.

Die Verhandlungen zwischen dem Mercosur und der EU begannen in Grundzügen bereits 1999, versandeten zwischenzeitlich und wurden im Mai 2010 wiederbelebt. Dass es bereits in diesem Jahr einen Abschluss der Verhandlungen geben könnte, kommt überraschend. Ein hoher Regierungsbeamter räumte allerdings ein, dass es besonders im Agrarbereich noch wichtige Fragen zu klären gebe. Agrarprodukte wiederum gehören zu den wichtigsten Ausfuhrgütern der Mercosur-Staaten in die Europäische Union.

