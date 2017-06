NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag zu Beginn der Anhörung des gefeuerten FBI-Chefs James Comey kaum bewegt. Kurz nach Handelsstart erklommen die Nasdaq-Börsen bei geringer Veränderung zwar einen neuen Rekordstand, kamen dann aber rasch wieder zurück. Die Anleger scheuten eine klare Positionierung, sagte ein Börsianer.

Der Dow Jones Industrial trat im frühen Geschäft mit minus 0,01 Prozent bei 21 171,10 Punkten auf der Stelle und setzte damit seine lustlose Bewegung seit dem Wochenstart fort. Nachdem der US-Leitindex am vergangenen Freitag ein Rekordhoch erreicht hatte, ist der Handel an der Wall Street von Lethargie kennzeichnet.

Der marktbreite S&P 500 kam am Donnerstag mit minus 0,04 Prozent auf 2432,09 Punkte nicht vom Fleck, der technologielastige Nasdaq 100 , der kurzzeitig eine neue Bestmarke von 5895 Zählern erreicht hatte, verlor zuletzt 0,15 Prozent auf 5868,88 Punkte.

"In den USA sind alle Augen auf die Anhörung Comeys gerichtet", sagte Marktexperte Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda. Zwar erwarte der Markt nach der bereits am Vortag veröffentlichten Erklärung des geschassten FBI-Chefs nichts allzu Schockierendes mehr, doch dem öffentlichen Teil der Anhörung dürfte nach wie vor besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. "Falls dann etwas gänzlich Kontroverses auftaucht, könnte das den Risikoappetit der Märkte beeinflussen", warnt Erlam. Immerhin sei die Angelegenheit brenzlig für den US-Präsidenten und in letzter Konsequenz könnte diese Affäre womöglich auch wieder Sorgen um Trumps Wirtschaftswachstumsversprechungen auslösen.

In der Anhörung geht es darum, ob Präsident Donald Trump Comey um eine Einstellung der Ermittlungen gegen den ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn wegen dessen Kontakten zu Russland gebeten hatte. Diese Vorwürfe hatte Comey zuletzt schriftlich bekräftigt und der Geheimdienstausschuss des US-Senats hatte das Statement tags zuvor öffentlich gemacht.

Vor der nun anstehenden eidesstattlichen Erklärung Comeys fanden daher die weitgehend unspektakulären Aussagen der Europäischen Zentralbank, die noch laufenden Parlamentswahlen in Großbritannien und auch die gesunkenen wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten kaum Beachtung.

Unter der Einzelwerten sprangen die Aktien des Pharmaunternehmens Valeant um knapp 9 Prozent hoch. Valeant kündigte den Verkauf einer Unternehmenssparte an ein Joint Venture der Investmentfirmen Pacific Equity Partners und Carlyle an. Diese wollen für 930 Millionen US-Dollar Inova Pharmaceuticals kaufen.

Die Anteile der Kaufhauskette Nordstrom schossen um fast 11 Prozent hoch, nachdem bekannt wurde, dass Teile der Gründerfamilie erwägen, das Unternehmen von der Börse zu nehmen und entsprechend sämtliche Aktien aufzukaufen.

Unter den Technologiewerten reihen sich darüber hinaus nun auch wieder die an der New Yorker Börse (Nyse) notierten Papiere der Handelsplattform Alibaba in die Gruppe jener Aktien ein, die momentan von Rekord zu Rekord eilen. Dank eines überraschend guten Umsatzausblicks auf das laufende Geschäftsjahr sprangen die Titel des Amazon-Konkurrenten aus China auf ein historisches Hoch bei 142,85 Dollar. Zuletzt legten sie noch um 9,22 Prozent auf 137,22 Dollar zu. Yahoo , noch mit 15 Prozent an Alibaba beteiligt, profitierten davon ebenfalls mit einem Plus von 7,03 Prozent. Alibaba rechnet mit einem Umsatzanstieg zwischen 45 und 49 Prozent im kommenden Geschäftsjahr./ck/she

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0220 2017-06-08/17:04