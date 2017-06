ROUNDUP 4: EZB geht ersten Minischritt in Richtung geldpolitischer Straffung

TALLINN/FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einen ersten, kleinen Schritt in Richtung geldpolitischer Straffung unternommen. Dazu nahm sie in ihrer Erklärung zum Zinsentscheid zwei Änderungen in der Wortwahl vor. Wie EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag nach der auswärtigen Sitzung im estnischen Tallinn erklärte, bewertet der EZB-Rat die Wachstumsaussichten nunmehr weitgehend ausgewogen. Bisher war über Jahre hinweg von "nach unten gerichteten" Risiken die Rede gewesen.

EZB senkt Inflationsprognosen - höhere Wachstumserwartung

TALLINN/FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf den jüngste Entwicklung der Energiepreise reagiert und ihre Inflationsprognosen gesenkt. Für das laufende Jahr rechnet die Notenbank mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,5 Prozent, wie Notenbank-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Tallinn nach der auswärtigen Zinssitzung der Notenbank mitteilte. Zuletzt war die EZB im vergangenen März für 2017 von einer Inflation von 1,7 Prozent ausgegangen. Bankvolkswirte hatten eine Senkung der Inflationsprognose erwartet.

Ex-FBI-Chef Comey: Wurde zum ersten Mal im Sommer 2015 über Hacking informiert

WASHINGTON - Der gefeuerte FBI-Chef James Comey ist zum ersten Mal im Sommer 2015 auf mutmaßlich russische Hackingversuche aufmerksam geworden. Das sagte Comey am Donnerstag im Geheimdienstausschuss des US-Senats. Die ersten Daten seien zwischen dem Jahresende 2015 und dem Beginn von 2016 gestohlen worden, fügte er hinzu.

Ex-FBI-Chef Comey bezichtigt Trump-Regierung der Lügen

WASHINGTON - Der frühere FBI-Chef James Comey hat in der Anhörung vor dem Geheimdienst-Ausschuss des US-Senats die Regierung von US-Präsident Donald Trump der Lüge bezichtigt. Die Administration habe seine Entlassung als FBI-Chef mit einer schlechten Führung und einer schwachen Position der Bundespolizei begründet. "Dies waren Lügen, schlicht und einfach", sagte Comey am Donnerstag auf eine Frage von Ausschussvorsitzenden Richard Burr (Republikaner). In Wahrheit hätten andere Motive eine Rolle gespielt, offenbar auch die Russland-Affäre.

ROUNDUP 2: Enges Rennen bei britischer Parlamentswahl

LONDON - Fast ein Jahr nach dem Brexit-Referendum wählen die Briten vorzeitig ein neues Parlament. Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen haben die mehr als 40 000 Wahllokale in England, Schottland, Wales und Nordirland seit 8.00 Uhr MESZ geöffnet. Nach dem Terroranschlag auf der London Bridge mit mehreren Toten am Samstag befindet sich besonders die Hauptstadt unter erhöhter Polizeibeobachtung.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche schwächer als erwartet gesunken. Sie sei um 10 000 auf 245 000 Anträge gefallen, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit 240 000 Anträgen gerechnet.

IWH-Prognose: Zahl der Beschäftigten steigt noch stärker als 2016

HALLE - Das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) rechnet damit, dass die Zahl der Beschäftigten in Deutschland in diesem Jahr noch stärker steigt als 2016. Grund dafür sei die anhaltend positive Entwicklung der Produktion, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten IWH-Konjunkturprognose. Die Forscher schätzen, dass der Anstieg im Osten wie im Westen Deutschlands bei jeweils 1,4 Prozent liegen wird. 2016 waren bundesweit im Jahresschnitt mehr als eine halbe Million mehr Beschäftigte gezählt worden. Das entspreche einem Plus von 1,2 Prozent. 2018 sei mit einer abflachenden Dynamik beim Abbau der Arbeitslosigkeit zu rechnen.

ROUNDUP: Österreich will schnell erste Vorbereitungen für Maut-Klage treffen

LUXEMBURG - Noch im laufenden Monat will Österreich erste Schritte zur Vorbereitung einer Klage gegen die deutsche Pkw-Maut auf den Weg bringen. "In den nächsten zwei, drei Wochen" werde die Wiener Regierung die EU-Kommission offiziell um die Eröffnung eines dreimonatigen Vermittlungsverfahrens bitten, sagte Verkehrsminister Jörg Leichtfried am Donnerstag in Luxemburg am Rande eines Treffens mit seinen europäischen Amtskollegen. Erst danach kann eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht werden - und zwar noch vor den österreichischen Parlamentswahlen Mitte Oktober.

ROUNDUP 2: Das Gegenteil von Trump: Merkel lobt Argentiniens Öffnung

BUENOS AIRES - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in Argentinien beim kommenden G20-Gipfel einen wichtigen Partner im Kampf gegen Protektionismus und neue Zollschranken. Präsident Maurico Macri verfolge eine Politik, "die das Land wieder geöffnet hat", sagte Merkel am Donnerstag im Buenos Aires. US-Präsident Donald Trump gefährdet mit seiner Politik der Konfrontation wesentliche Ziele Merkels beim G20-Treffen der großen Industrie- und Schwellenländer Anfang Juli in Hamburg.

Eurozone: Wirtschaft gewinnt überraschend stark an Fahrt

LUXEMBURG - Die Konjunktur im Euroraum hat sich zum Jahresauftakt stärker als erwartet entwickelt und den robusten Aufschwung fortgesetzt. Im ersten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den 19 Ländern des Währungsraums um 0,6 Prozent zum Vorquartal gewachsen, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag mit. Damit revidierte die Behörde eine vorangegangene Schätzung überraschend nach oben.

ROUNDUP: Unerwartet starke Produktion zeigt 'ordentlichen Start' ins 2. Quartal

WIESBADEN - Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands deutet weiter auf einen robusten Aufschwung hin. Im April sei die Gesamtproduktion um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Der Markt hatte nur einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Ökonomen sehen in den Daten Hinweise für einen guten Start der deutschen Wirtschaft in das zweite Quartal.

