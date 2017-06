Hannover - Wie erwartet hat die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer heutigen Ratssitzung in Tallinn keine Änderungen an ihrer Geldpolitik beschlossen, so die Analysten der Nord LB.Die Leitzinsen würden auf ihren historischen Tiefstwerten bleiben und auch das Anleiheankaufprogramm (EAPP) werde im bestehenden Umfang von monatlich EUR 60 Mrd. mindestens bis Ende 2017 fortgesetzt. Allerdings habe die Notenbank zugleich Änderungen an ihrer Forward Guidance vorgenommen und habe dabei den "Easing Bias" zu den Leitzinsen fallen lassen. Mit dieser rhetorischen Anpassung in Richtung einer Abwendung von weiteren Zinssenkungen sei von den meisten Marktteilnehmern zumindest für die heutige Sitzung nicht gerechnet worden.

