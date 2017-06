London - Wer hätte etwas Anderes erwarten können? Von einem Anziehen der geldpolitischen Zügel kann keine Rede sein, nicht mal die Wortwahl wurde nennenswert verändert, so Wolfgang Kuhn, Head of Pan European Fixed Income bei Aberdeen Asset Management, in einem Kommentar zu den Ergebnissen der heutigen EZB-Ratssitzung.

Den vollständigen Artikel lesen ...