WASHINGTON (dpa-AFX) - Der gefeuerte FBI-Chef James Comey hält es für wahrscheinlich, dass er wegen der Russland-Ermittlung von US-Präsident Donald Trump entlassen wurde. Auf die Frage, ob er glaube, dass die Untersuchung des FBI eine Rolle gespielt habe, sagte Comey am Donnerstag: "Ja, denn ich habe gehört, wie der Präsident das gesagt hat." Er wisse es nicht sicher, nehme Trump aber beim Wort. Der Präsident habe gesagt, dass es mit der Ermittlung in der Russland-Affäre zu tun gehabt habe. Das FBI ermittelt zu Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands. Trump hatte für den Rauswurf zunächst verschiedene Gründe angegeben und dann später in einem Interview gesagt, er habe "diese Russland-Sache" im Kopf gehabt./hma/DP/she

AXC0224 2017-06-08/17:15