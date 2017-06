Lieber Leser,

der DAX Index kommt mir manchmal vor wie ein Mobbing-Opfer, das überall herumgeschubst wird und für jede noch so kleine News anfällig ist. Ob es der Euro ist, der langsam zur Stärke tendiert, oder der Ölpreis, der vor einem möglichen Einbruch stehen könnte, oder nun auch Katar. Von der Automobilbranche, den Banken oder den politischen oder einfach nur geldpolitischen Erwartungen will ich erst gar nicht anfangen. All diese Probleme hindern den DAX schließlich daran, stark nach ... (Rami Jagerali)

