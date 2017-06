Neues patentiertes Angebot erweitert Möglichkeiten für

Formulierung bei funktionellen Nahrungsmitteln und Getränken zur

Unterstützung des Immunsystems



Cleveland (ots/PRNewswire) - Ganeden, bereits als ein führendes

Unternehmen im Bereich Probiotik-Technologie bekannt, hat seinen

patentierten Probiotik-Strang eingesetzt, um einen Inhaltsstoff zu

entwickeln, der die Immunabwehr stärkt: Staimune. Der neue

Inhaltsstoff verwendet Zellen des probiotischen GanedenBC30®, das

unterstützend auf das Immunsystem wirkt und kostengünstig in Produkte

eingebunden werden kann. Ganeden sieht in Staimune, das im weiteren

Verlauf dieses Sommers verfügbar sein wird, eine Entwicklung, die die

Branche verändern wird.



Staimune, das offiziell unter der Bezeichnung "Inaktiviertes

Bacillus coagulans GBI-30, 6086" läuft, sorgt für eine leichtere

Produktformulierung, was neue Möglichkeiten für funktionelle

Lebensmittel und Getränke eröffnet. Das ist besonders für lang

haltbare Getränke und Produkte mit einem hohen Wert bei der

Wasseraktivität von großer Bedeutung. Staimune erfüllt die folgenden

Voraussetzungen: FDA GRAS (Allgemeine Unbedenklichkeit durch die

FDA), non-GMO (ohne gentechnisch veränderte Organismen), Organic

Compliant (erfüllt die Grundvoraussetzungen für eine Zertifizierung

als Biolebensmittel) und koscher. Damit ist es sehr geeignet für ein

großes Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten.



Eine Vielzahl an Peer-Reviewed- und veröffentlichten Studie haben

einen Nutzen der GanedenBC30-Zellen für die Gesundheit des

Immunsystems gezeigt. Außerdem laufen derzeit In-vitro-Studien und

klinische Humanstudien zu Staimune.



"Nachdem wir den beeindruckenden Nutzen von GanedenBC30 im

Hinblick auf die Unterstützung der Immunabwehr gesehen haben, haben

wir uns entschieden, die Wirkmechanismen tiefer gehend zu

untersuchen", sagte Michael Bush, Präsident und CEO von Ganeden. "Wir

haben diesen neuartigen Inhaltsstoff, der die Chance bietet, die

Vorzüge der Probiotik für das Immunsystem in Produktformaten zu

verwenden, die den Einsatz von lebenden Organismen nicht

unterstützen, entdeckt und patentiert."



Staimune stellt diese Option Herstellern zur Verfügung, die sich

insbesondere auf ein gesundes Immunsystem konzentrieren wollen, und

auch denjenigen, deren Verfahren bei der Produktformulierung für

Probiotika Probleme verursachen. Mit einer Inklusionsrate von gerade

einmal 50 mg verändert Staimune weder den Geschmack noch die

Konsistenz der Enderzeugnisse, was für eine einfachere Anwendung bei

einer großen Anzahl von Produktkategorien sorgt.



Staimune wird für den Einsatz in Produktformulierung im Sommer

2017 verfügbar sein. Weitere Informationen zu dem die Immunabwehr

unterstützenden Inhaltsstoff und zu anderen Probiotik-Technologien

von Ganeden erhalten Sie unter GanedenProbiotics.com

(https://www.ganedenprobiotics.com/probiotic-ingredients-brands).



Über Ganeden:



Ganeden® steht bei der Probiotik-Forschung und der Entwicklung von

probiotischen Produkten in der vordersten Linie und verfügt über eine

ausgiebige Bibliothek an veröffentlichten Studien und über mehr als

135 Patente für Probiotik-Technologien für die Branchen

Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsmittel, Getränke, Tiermedizin,

Sportlernahrung und Körperpflege. Ganeden ist insbesondere bekannt

für GanedenBC30®, seinen patentierten, hoch stabilen probiotischen

Inhaltsstoff mit FDA-GRAS-Bezeichnung. Mithilfe des

Fermentationsprozesses von GanedenBC30 hat Ganeden Bonicel®

entwickelt, bei dem es sich um den ersten wissenschaftlich

gestützten, probiotisch erzeugten Inhaltsstoff für die Körperpflege

handelt, bei dem ein dramatischer Rückgang der Alterungszeichen

gezeigt werden konnte. Beim neuesten Inhaltsstoff von Ganeden,

Staimune, handelt es sich um die patentierte

Probiotik-Technologie, die inaktiviertes GanedenBC30 umfasst, welches

das Immunsystem unterstützt. Weitere Informationen über Ganeden und

zu Lizenzierungsmöglichkeiten erhalten Sie unter

GanedenProbiotics.com (https://www.ganedenprobiotics.com/).



