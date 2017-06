In Büroräumen oder Netzwerkschränken mit wenig Platz helfen flexible Patchkabel. Das TPE-Flexible-Kabel von Inline bietet Administratoren eine Lösung für Zwischenräume: Wollen sie einen neuen Wireless-Access-Point in der Kantine, Produktionsstätten oder dem Meetingraum anbringen, biegen sie das schwenkbare Gelenk des beweglichen Kabels in einem Winkel von 180 Grad und legen es in den Kabelkanal. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...