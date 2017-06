Die Banken leiden unter den Niedrigzinsen, doch das Immobiliengeschäft läuft prächtig. Allerdings droht nach einem BGH-Urteil den Banken eine teure Widerrufswelle bei Immobiliendarlehen.

Die von den Niedrigzinsen geplagten Banken freuen sich derzeit über einen wahren Boom im Immobiliengeschäft, denn die Deutschen bauen und kaufen so viele Wohnungen und Häuser wie schon lange nicht mehr. Finanzierungen sind gefragt, auch wenn sie für die Geldhäuser nicht mehr so viel abwerfen wie früher. Doch die Freude könnte schon bald getrübt werden, zumindest dann, wenn die Banken in älteren Verträgen handwerkliche Fehler gemacht haben. Denn nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) können Immobiliendarlehen auch nach Jahren widerrufen werden, sollten wichtige Angaben wie die Aufsichtsbehörde im Vertrag fehlen. Den betroffenen Kunden winken tausende Euro an Rückzahlungen - und den Banken droht eine teure Widerrufswelle.

Anwälte frohlocken bereits. "Ich gehe davon aus, dass die BGH-Entscheidung fast alle Immobiliendarlehen der Sparkassen betrifft, die zwischen Mitte 2010 und Herbst 2011 geschlossen wurden", sagt etwa Peter Hahn, der mehrere Kläger vertritt. Auch bei Verträgen der ING-Diba, der PSD-Banken oder der BHW-Bausparkasse sei der Fehler aufgetreten, ergänzt Alexander Krolzik von der Verbraucherzentrale Hamburg. "Theoretisch rechnen wir mit bundesweit mehr als 100.000 Betroffenen." Kunden der Deutschen Bank und der Commerzbank können hingegen nicht auf eine Rückzahlung hoffen. Sie seien nicht betroffen, weil die beiden Großbanken in diesem Fall ihre Verträge sauber formuliert hätten, sagt Krolzik.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...