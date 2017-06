von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Devisenspekulanten mussten in der abgelaufenen Woche eine harte Lektion lernen: Wette nicht gegen den Yuan. Denn die chinesische Währung wertete innerhalb kurzer Zeit heftig gegenüber dem US-Dollar auf. Allein am Mittwoch betrug der Anstieg 0,6 Prozent. Der sogenannte Offshore-Yuan, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...