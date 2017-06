Shanghai (ots/PRNewswire) - Mit dem erfolgreichen Fazit in Shanghai 2016 konnte Inter Lubric China sein 17-jähriges Jubiläum bekanntgeben. Die 18. China International Lubricants and Technology Exhibition (Inter Lubric China) wird im Ausstellungszentrum China International Exhibition Center in Beijing vom 21. bis 23. September 2017 stattfinden.



Inter Lubric China wird von der SINOPEC Lubricant Company, der PetroChina Lubricant Company und CCPIT Shanghai gesponsert und von Shanghai Intex organisiert.



Die Inter Lubric China wurde in den letzten 17 Jahren jährlich in Beijing, Guangzhou und Shanghai veranstaltet und hat über 2.000 Aussteller angezogen, darunter SINOPEC, PetroChina, ExxonMobil Chemical, Shell, Fuchs, CNOOC, Caltex, GS Oil, INEOS, G-Energy, BASF, Chemtura, Dow, Lubrizol, HUNTSMAN, Croda, Henkel, LUKOIL, ENI, SK, Afton, Valvoline, Total, WD-40, ENEOS, AMALIE, API, STLE, Petromin, Sephan Oil, SASOL, AMOSOIL, MicRos, LOPAL, HANDI, NACO, Jama, LiuGong, StarryChem und noch viele mehr. Mehr als 100.000 Fachbesucher, zu denen Hersteller, Händler, Vertreiber und Endnutzer zählen, waren bei der Ausstellung präsent. Die Inter Lubric China ist in der Branche für Schmierstoffe als die maßgebliche, groß angelegte, internationale Fachmesse und Markenausstellung anerkannt.



Zu den Ausstellungsbereichen gehören unter anderem Schmierstoffprodukte und chemische Wartungspflegemittel für Fahrzeuge, industrielle Schmieröle und -fette, Schmierstoffe und Flüssigkeiten für die Metallbearbeitung, Anti-Rostmaterialien, Schmierstoffadditive und Grundöl, Schmierstoffsysteme und -maschinen, Verpackung, Füll- und Mischgeräte für die Schmierstoffproduktion, Testverfahren, Qualitätskontrolle, Recycling, Bewertungstechnologie und Ausrüstung für Schmierstoffprodukte, Personal in der Schmierstoffbranche, Beratung, Medien und weitere.



Inter Lubric China zeichnet sich auch durch vielfältige hochwertige Rahmenprogramme aus, welche die Themen Branchentrends, Technologie und Marketing behandeln. In den letzten 17 Jahren fanden mehr als 100 Seminare und Konferenzen während der Ausstellung statt. Auf der Inter Lubric China 2017 werden noch mehr Premium-Events präsentiert:



1. 2017 China International Lubricants, Base Oils & Additives Conference 2. 2017 Domestic Lubricant Dealer and Distributor Program 3. STLE International Lubricant Training Courses 4. International Metalworking Fluids Training Course



Neben den oben genannten interessanten Aktivitäten organisierte der Ausstellungsveranstalter auch den dreitägigen "China Metalworking Fluids Technology Development Summit" und den "STLE International Metalworking Fluids Training Course" im Juni. Zu den teilnehmenden Unternehmen und Organisationen, die während der Konferenz herausragende Vorträge präsentierten, gehörten unter anderem STLE, Houghton, Fuchs, Quirke, Afton, Angus Chemical, Solvay, Schulke & Mayr GmbH, SAIC, Shell, Dow, Lubrizol, Tsinghua University, University of Science and Technology Beijing, Sinopec Shanghai Research Institute, The Rust Prevention Committee der China Surface Engineering Association, Shanghai Baosteel, SANYO Chemical, Shanghai Micro-spectrum, Shanghai StarryChem und weitere.



