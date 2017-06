Die EZB hält an der Politik der Niedrigzinsen und der Geldschwemme fest, obwohl die Konjunktur in der Eurozone besser läuft als erwartet. Die Entwertung der Ersparnisse geht weiter.

In diesem Jahr feiert Mario Draghi seinen 70. Geburtstag. Körperlich sieht man ihm das Alter kaum an. Doch wenn es darum geht, die völlig aus der Zeit gefallene extrem lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) endlich zu beenden, bewegt sich der EZB-Chef wie ein Hundertjähriger auf Krücken. Die heutige Pressekonferenz, die in der estnischen Hauptstadt Tallin stattfand, belegt dies. Obwohl die Konjunktur in der Euro-Zone besser läuft als die meisten Prognostiker erwarteten, hat Draghi nur einen kleinen verbalen Trippelschritt weg von der unerhörten Politik der Geldschwemme und Nullzinsen gewagt, mit der die EZB die Euro-Zone seit Jahren traktiert. In seinen einleitenden Bemerkungen verzichtete er darauf, noch niedrigere Leitzinsen in Aussicht zu stellen und bezeichnete die Risiken für den Konjunkturausblick als weitestgehend ausgeglichen.

Zugleich betonte er jedoch, die EZB werde ihre ...

