London - Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen nach der jüngsten Anschlagsserie haben die Briten am Donnerstag ein neues Parlament gewählt. Rund 47 Millionen Stimmberechtigte waren zur vorgezogenen Wahl aufgerufen, von der sich die konservative Premierministerin Theresa May stärkeren Rückhalt für die Brexit-Verhandlungen mit der EU erhofft. Letzte Meinungsumfragen deuten auf ein enges Rennen mit Labour-Chef Jeremy Corbyn hin.

May gab am Morgen in der Ortschaft Sonning westlich von London gemeinsam mit ihrem Ehemann Philip ihre Stimme ab, Corbyn wählte in Islington im Norden Londons.

"Geben Sie mir Ihre Stimme, um das bestmögliche Abkommen für das Vereinigte Königreich auszuhandeln", sagte die 60-jährige Regierungschefin, die für die Verhandlungen über den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union eine harte Linie angekündigt hat.

Während May im Wahlkampf auf Reden vor kleinen Gruppen von Anhängern in besonders umstrittenen Wahlkreisen gesetzt hatte, zog ihr 68-jähriger Herausforderer Corbyn Reden auf grossen Open-Air-Veranstaltungen vor.

Die Wahllokale öffneten am Morgen um 07.00 Uhr Ortszeit (08.00 Uhr MESZ) und sollten bis 22.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) geöffnet bleiben. Erst danach sollten Nachwahlbefragungen und Hochrechnungen veröffentlicht werden, deren Aussagefähigkeit wegen ...

