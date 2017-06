Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Donnerstagshandel vor allem wegen Nestlé mit klaren Abgaben beschlossen. Die Anleger hätten sich mit Blick auf das Trio Donald Trump, Theresa May und Mario Draghi zurückgehalten, hiess es im Handel. Sie scheuten vor möglicherweise marktbewegenden Ereignissen eine klare Positionierung. Den Anfang machte EZB-Chef Draghi. Die Euro-Notenbank bleibt auf dem derzeitigen tiefen Zinsniveau, dass auch auf längere Zeit unverändert bleiben soll. Solange die Inflationsdynamik schwach bleibt werden keine Gründe für einen Kurswechsel gesehen. Die EZB-News zumindest liessen die anfänglich nur wenig veränderten Kurse klarer in die Negativzone abrutschen.

Die Anhörung des jüngst entlassenen früheren FBI-Chefs James Comey in der Russland-Affäre könnte derweil den Druck auf US-Präsident Trump erhöhen, sie war bei Börsenschluss noch im Gang. Ob es der innenpolitisch unter Druck stehenden britischen Premierministerin May gelingt bei der Parlamentswahl ihre Mehrheit auszubauen, werden die Ergebnisse erst am Freitagmorgen zeigen. Ihr Ziel ist es, sich ein starkes Mandat für die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen zu sichern.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,73% tiefer bei 8'811,62 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 0,51% auf 1'394,51 Zähler und der breite Swiss Performance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...