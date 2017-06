Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX -0,27% auf 3173,63, davor 4 Tage im Plus (1,88% Zuwachs von 3123,54 auf 3182,12), CA Immo -0,57% auf 21,84, davor 4 Tage im Plus (3,41% Zuwachs von 21,24 auf 21,96), Oberbank AG Stamm -0,51% auf 77,8, davor 3 Tage im Plus (1,96% Zuwachs von 76,7 auf 78,2) Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Uniqa 7,54 (MA100: 7,56, xD, davor 48 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:KTM Industries 4,75 (MA200: 4,78, xD, davor 384 Tage über dem MA200), Agrana 106,9 (MA200: 106,38, xU, davor 86 Tage unter dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Ambarella (schlechtester mit -9,45%), E.ON (bester mit 5,23%), Covestro (2.schlechtester mit -4,62%),...

