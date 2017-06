New York / London - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig verändert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent lag am frühen Abend bei 48,07 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um neun Cent auf 45,81 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer Stabilisierung am Ölmarkt. Am Mittwoch hatte noch ein überraschender Anstieg der US-Reserven an Rohöl und Benzin die Ölpreise stark belastet. Die Preise für ...

