NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street bleibt auch am Donnerstagmittag in ihrer seit Wochenbeginn zu beobachtenden lustlosen Seitwärtsbewegung gefangen. Die Ereignisse des "Super-Donnerstag" blieben bislang ohne größeren Eindruck auf die Börsianer. Weder die Aussagen der Europäische Zentralbank (EZB) zur Zinspolitik noch die Anhörung des Ex-FBI-Chefs James Comey sorgen für größere Bewegung. Nach Börsenschluss kommt nun noch als letzter Unsicherheitsfaktor die britische Unterhauswahl. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 21.193 Punkte, der S&P-500 stagniert und der Nasdaq-Composite gewinnt 0,2 Prozent, nachdem er sogar ein neues Rekordhoch erreicht hat.

Comey hat US-Präsident Donald Trump Diffamierung und Lügen vorgeworfen. Doch die Luft war hier bereits ein wenig raus, denn wichtige Passagen seines vorbereiteten Vortrags sind bereits am Vorabend publiziert worden. Comey machte darin deutlich, dass Trump ihn von Ermittlungen gegen den zurückgetretenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn abhalten wollte. Damit könnte sich die Krise rund um die Russland-Verbindungen der Trump-Administration verschärfen.

"Auch wenn die Comey-Kommentare die Schlagzeilen heute beherrschen, sehen wir keine signifikanten Enthüllungen in den vorbereiteten Texten gestern", sagt Marktstratege Hussein Sayed von FXTM. Sayed misst den britischen Wahlen mehr Bedeutung bei. Angesichts des "Super-Donnerstags" spielen die aktuellen Arbeitsmarktdaten keine Rolle. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel zwar, allerdings nicht so deutlich wie vom Markt erwartet.

EZB mit wenig Überraschendem

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat derweil ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen, den Ausblick zur künftigen Leitzinsentwicklung allerdings etwas geändert. Die Option einer weiteren Zinssenkung ist damit vom Tisch. Unverändert blieb dagegen der Ausblick für Wertpapierkäufe. Marktakteure sprechen von Trippelschritten Richtung geldpolitischer Normalisierung. Mit baldigen Zinsveränderungen sei aber nicht zu rechnen. Allerdings senkte die EZB die Inflationserwartungen für 2017, 2018 und 2019 deutlicher als vom Markt vorhergesagt. Insbesondere die deutliche Abwärtsrevision für 2018 überrasche, so ein Händler. Der Euro fällt in der Folge auf 1,1219 Dollar nach Wechselkursen um 1,1240 zuvor. Am Vorabend war die Gemeinschaftswährung noch mit 1,1260 Dollar umgegangen.

Stärker bewegt sich der Goldpreis, der einen Teil der jüngsten starken Gewinne wieder abgibt, belastet auch vom leicht gestiegenen Dollar. Die Feinunze verliert 0,9 Prozent auf 1.276 Dollar. Im Handel verweist man auch auf die leichte Entspannung angesichts der bislang bekannten Comey-Aussagen. Außerdem nähere sich die EZB immerhin einem Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik.

Auch am Rentenmarkt ist Erleichterung über die politische Entwicklung in Washington zu spüren, denn die Notierungen geben nach. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt im Gegenzug um 3 Basispunkte auf 2,20 Prozent.

WTI-Ölpreis dreht leicht ins Plus

Nach dem Ausverkauf des Vortages ist der Abwärtslauf beim Ölpreis erst einmal gebremst. US-Leichtöl der Sorte WTI gewinnt 0,3 Prozent auf 45,87 Dollar, die globaler gehandelte Sorte Brent stagniert. Die Rohöllagerbestände waren zur Wochenmitte überraschend gestiegen, obwohl Analysten stattdessen einen deutlichen Lagerabbau prognostiziert hatten. Daraufhin hatten die Ölpreise den massivsten Einbruch seit Anfang März verbucht. Die Daten zeigten einmal mehr, wie expansiv die US-Förderung mittlerweile ausfalle, heißt es im Handel.

Yahoo und Nordstrom gesucht

Der kanadische Pharmakonzern Valeant hat seinen Geschäftsbereich iNova Pharmaceuticals an Finanzinvestoren verkauft. Die Beteiligungsgesellschaften Pacific Equity Partners und Carlyle zahlen dafür 930 Millionen US-Dollar. Die Titel der Kanadier ziehen um 9 Prozent an. Die Papiere von Hilton Worldwide Holdings geben um 1,3 Prozent nach. Der Finanzinvestor Blackstone plant eine weitere Reduzierung seines Anteils.

Yahoo ziehen dagegen um 7,5 Prozent an. Der Internetkonzern plant mit bis zu 1.000 Entlassungen nach der Fusion mit AOL und der Übernahme durch Verizon Communications. Alibaba Group schnellen um gut 10 Prozent nach oben. Der chinesische Online-Händler peilt für 2018 ein Umsatzwachstum von 45 bis 49 Prozent an. Nordstrom schießen gar um 11,4 Prozent empor. Die Kauf- und Versandhauskette soll von der Börse genommen werden. Teile der Nordstrom-Familie wollen eine Bieter-Gruppe bilden, die 100 Prozent an dem Unternehmen erwerben will.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.192,93 0,09 19,24 7,24 S&P-500 2.433,05 0,00 -0,09 8,68 Nasdaq-Comp. 6.307,06 0,15 9,68 17,16 Nasdaq-100 5.873,61 -0,07 -3,98 20,77 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,32 1,2 1,31 12,0 5 Jahre 1,76 2,6 1,74 -15,9 7 Jahre 2,01 2,7 1,99 -23,4 10 Jahre 2,20 2,6 2,18 -24,3 30 Jahre 2,86 2,0 2,84 -21,2 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Mi, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1216 -0,38% 1,1260 1,1251 +6,7% EUR/JPY 123,54 +0,15% 123,35 123,09 +0,5% EUR/CHF 1,0854 -0,06% 1,0860 1,0851 +1,3% EUR/GBP 0,8669 -0,19% 0,8686 1,1517 +1,7% USD/JPY 110,14 +0,56% 109,53 109,41 -5,8% GBP/USD 1,2937 -0,20% 1,2964 1,2958 +4,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,87 45,72 +0,3% 0,15 -19,2% Brent/ICE 48,06 48,06 0% 0,00 -18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,74 1.287,50 -0,9% -11,76 +10,8% Silber (Spot) 17,43 17,59 -0,9% -0,16 +9,4% Platin (Spot) 937,15 944,50 -0,8% -7,35 +3,7% Kupfer-Future 2,60 2,55 +1,9% +0,05 +3,2% ===

June 08, 2017

