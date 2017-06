Eine Studie der Raiffeisen Bank International zeigt: Die bessere Konjunktur beflügelt den Finanzmarkt in Osteuropa - vor allem in Tschechien und Slowakei. Ein Land bleibt jedoch das Sorgenkind.

Nach schwierigen Jahren erholen sich die Finanzmärkte in Osteuropa. Mit der Eigenkapitalrentabilität ging es nach einer am Mittwoch in Wien vorgestellten Studie der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) wieder bergauf. "Wir erwarten, dass das Wachstum bei neuen Krediten und Aktiva viel nachhaltiger sein wird. Die Bankenmärkte in Zentral- und Osteuropa bieten aufgrund ihrer Größe und Diversität weiterhin Chancen auf ordentliche Erträge", sagte Raiffeisen-CEO Johann Strobl am Mittwoch in Wien.

Sowohl bei der Vergabe von Nettokrediten als auch bei der Verbesserung der Vermögensqualität gab es in osteuropäischen Schlüsselmärkten wie Russland, Rumänien und Ungarn eine solide Entwicklung. "Der Trend von einer sinkenden Eigenkapitalquote hat sich umgekehrt", sagte Gunter Deuber, RBI-Chefanalyst für Osteuropa. Das Verhältnis von Krediten zu Einlagen ging in allen Märkten Zentral- und Osteuropas im vergangenen Jahr weiter zurück.

Die Bilanzsumme der Bankenmärkte in Zentral- und Osteuropa stiegen laut der Studie auf 2,4 Billionen Euro. Vor allem in Tschechien und Slowakei wuchsen die Geschäfte im Filialgeschäft. Gründe dafür sind das hohe Wirtschaftswachstum, die niedrige Arbeitslosigkeit und die damit verbundene Konsumfreude. "Die Menschen sind optimistisch angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...