Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen. In Australien wird der Geburtstag der Königin (nachgeholt und) gefeiert.

AKTIENMÄRKTE (18.46 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.563,88 +0,42% +8,31% Stoxx50 3.199,13 -0,07% +6,26% DAX 12.713,58 +0,32% +10,74% FTSE 7.449,98 -0,38% +4,30% CAC 5.264,24 -0,02% +8,27% DJIA 21.235,87 +0,29% +7,45% S&P-500 2.436,38 +0,13% +8,82% Nasdaq-Comp. 6.310,67 +0,21% +17,23% Nasdaq-100 5.873,74 -0,07% +20,77% Nikkei-225 19.909,26 -0,38% +4,16% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165% +17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,90 45,72 +0,4% 0,18 -19,1% Brent/ICE 48,11 48,06 +0,1% 0,05 -18,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,01 1.287,50 -0,8% -10,49 +10,9% Silber (Spot) 17,45 17,59 -0,8% -0,14 +9,6% Platin (Spot) 937,75 944,50 -0,7% -6,75 +3,8% Kupfer-Future 2,61 2,55 +2,2% +0,06 +3,6%

FINANZMARKT USA

Die Ereignisse des "Super-Donnerstag" blieben bislang ohne größeren Eindruck auf die Börsianer. Weder die Aussagen der EZB noch die Anhörung des Ex-FBI-Chefs Comey sorgen für größere Bewegung. Nach Börsenschluss kommt nun noch als letzter Unsicherheitsfaktor die britische Unterhauswahl. Dow-Jones-Index und Nasdaq-Composite markieren sogar Rekordhochs. Comey hat US-Präsident Trump Diffamierung und Lügen vorgeworfen. Doch die Luft war hier bereits ein wenig raus, denn wichtige Passagen seines vorbereiteten Vortrags sind bereits am Vorabend publiziert worden. Angesichts des "Super-Donnerstags" spielen die aktuellen Arbeitsmarktdaten keine Rolle. Die EZB hat derweil ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen, den Ausblick zur künftigen Leitzinsentwicklung allerdings etwas geändert. Marktakteure sprechen von Trippelschritten Richtung geldpolitischer Normalisierung. Allerdings senkte die EZB die Inflationserwartungen. Der Euro fällt in der Folge. Stärker bewegt sich der Goldpreis, der einen Teil der jüngsten Gewinne wieder abgibt, belastet auch vom leicht gestiegenen Dollar. Im Handel verweist man auch auf die leichte Entspannung angesichts der bislang bekannten Comey-Aussagen. Nach dem Ausverkauf des Vortages ist der Abwärtslauf beim Ölpreis erst einmal gebremst. Der kanadische Pharmakonzern Valeant hat seinen Geschäftsbereich iNova Pharmaceuticals an Finanzinvestoren verkauft. Die ziehen um 9 Prozent an. Yahoo steigen um 7,5 Prozent an. Der Internetkonzern plant Entlassungen nach der Fusion mit AOL und der Übernahme durch Verizon. Alibaba Group schnellen um gut 10 Prozent nach oben. Der chinesische Online-Händler peilt für 2018 ein Umsatzwachstum von 45 bis 49 Prozent an. Nordstrom schießen gar um 11,4 Prozent empor. Die Gesellschaft soll von der Börse genommen werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Im Großen und Ganzen überbrachte Draghi keine wirklichen Neuigkeiten. Hier und da wurden Nuancen im Ausblick geändert. Die EZB denkt laut Draghi noch nicht an eine baldige Normalisierung ihrer Geldpolitik nach - das beruhigte den Aktienmarkt. Untermauert wurde diese Sicht durch einen gesenkten Inflationsausblick der EZB. Der Euro neigte daraufhin zur Schwäche. Auf das Ergebnis der britischen Unterhauswahlen werden die Börsen erst am Freitag reagieren können. Die hieraus resultierenden Risiken für die Finanzmärkte schienen derweil etwas nachgelassen zu haben. Denn letzten Umfragen zufolge hat Premierministerin Theresa May ihren Vorsprung wieder etwas ausgebaut. Nach dem finalen Ausstieg des schwedischen Großaktionärs Kinnevik ging es für Rocket Internet um 1,8 Prozent nach unten. Weiter aufwärts ging es mit Bank Santander (plus 5,3 Prozent). Wie am Vortag erwartet belastete die Kapitalerhöhung nicht. Thyssenkrupp stiegen nach einer Studie der Credit Suisse um 3,6 Prozent. Eon und RWE liefen nach dem Urteil zur Verfassungswidrigkeit der Brennelementesteuer am Vortag weiter. Nun hagelte es positive Analystenkommentare. Eon und RWE stiegen um weitere 4,2 bzw. 2,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Mi, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1208 -0,45% 1,1260 1,1251 +6,6% EUR/JPY 123,36 +0,01% 123,35 123,09 +0,3% EUR/CHF 1,0852 -0,07% 1,0860 1,0851 +1,3% EUR/GBP 0,8664 -0,26% 0,8686 1,1517 +1,7% USD/JPY 110,06 +0,49% 109,53 109,41 -5,9% GBP/USD 1,2937 -0,21% 1,2964 1,2958 +4,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kaum verändert haben die Kurse den Handel beendet. In Tokio rutschte der Nikkei-225 jedoch mit einem steigenden Yen im späten Handel deutlicher ins Minus. Händler sprachen von Zurückhaltung unmittelbar vor der EZB-Sitzung und der Wahl in Großbritannien. Im Blickpunkt stand auch die Anhörung des ehemaligen FBI-Chefs Comey. Ein Devisenhändler verwies auf einen Bericht, wonach die japanische Notenbank ihre Kommunikation feinjustieren wolle, um zu bestätigen, dass sie sich gedanklich mit Szenarien eines zukünftigen Ausstiegs aus der expansiven Geldpolitik beschäftigt. Dies stützte den Yen. Der Schanghai-Composite setzte die jüngste Aufwärtsbewegung fort. Unerwartet gute Konjunkturdaten sorgten dagegen für keine Impulse. Der Außenhandel Chinas hat im Mai stärker zugenommen als erwartet. Und auch die Binnennachfrage stieg kräftiger als prognostiziert. Einige Akteure äußerten aber Zweifel an der Nachhaltigkeit der Entwicklung. Auch in Tokio blieben Konjunkturdaten ohne Auswirkungen auf den Handel. Die schwächer als erwartet ausgefallenen Wachstumsdaten belasteten nicht. Leicht nach unten ging es im Verlauf in Seoul, nachdem Nordkorea erneut einen Raketentest durchgeführt hatte. Der Kospi erholte sich im Anschluss aber wieder und schloss mit einem Plus. Nach dem Ölpreiseinbruch des Vortages zeigten sich die Ölwerte mit Abgaben. Cathay Pacific stiegen um 7,2 Prozent auf ein Zehnmonatshoch. Erstmals seit langem empfiehlt ein Analysehaus die Aktie wieder zum Kauf. Toshiba kletterten um 5,5 Prozent. Laut einem Medienbericht hat der angeschlagene Konzern in einem Brief an Western Digital nochmals seine Rechte an einer Chipfabrik in Japan bekräftigt. Diese ist Teil des geplanten Verkaufs der Chip-Sparte, der für den Konzern von existenzieller Bedeutung ist.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler erhält Lkw-Großauftrag in Brasilien

Daimler hat im Nutzfahrzeuggeschäft einen großen Auftrag in Brasilien erhalten. Das Energieunternehmen Raizen habe 524 Lkw der Baureihen Atego und Axor zusammen mit einem Service- und Wartungspaket geordert. Die Order ist bedeutend: Im ersten Quartal alleine hatte Daimler in dem südamerikanischen Land etwa 2.400 Lkw abgesetzt.

Uniper will nicht komplett durch Fortum geschluckt werden

Uniper-Chef Klaus Schäfer hat sich klar gegen eine Komplettübernahme seines Unternehmens ausgesprochen. Der Vorstand wolle eine Zukunft als eigenständige Gesellschaft, sagte Schäfer auf der Hauptversammlung. Es sei genügend Wertsteigerungspotenzial als unabhängige Gesellschaft vorhanden. "Wir präferieren eine Lösung über den Kapitalmarkt."

Pfeiffer Vacuum weiter gegen Kontrollübernahme durch Busch

Vorstand und Aufsichtsrat des Pumpenherstelles Pfeiffer Vacuum haben sich erneut gegen eine Übernahme der Kontrolle durch den Kaufinteressenten Busch ausgesprochen. Laut Pfeiffer Vacuum beläuft sich die Annahmequote gerade mal auf rund 0,17 Prozent.

Constancio: EZB hatte auf Banco-Popular-Verkauf keinen Einfluss

Bei der Entscheidung zur Übernahme der spanischen Banco Popular durch die Großbank Santander hat die Europäische Zentralbank (EZB) nach eigenen Angaben keinerlei Rolle gespielt. Die EZB habe lediglich festgestellt, dass Banco Popular scheitere oder wahrscheinlich scheitern werde, sagte EZB-Vizepräsident Vitor Constancio auf entsprechende Nachfragen.

Moody's hebt Rating für BP auf A1, Ausblick positiv

Moody's Investors Service hat ihr Langfristrating für den Energiekonzern BP auf A1 von zuvor A2 angehoben. Der Ausblick ist positiv. Es gebe mehr Klarheit über die Höhe und den Zeitpunkt der restlichen Barzahlungen im Zusammenhang mit der Deepwater-Horizon-Katastrophe, begründeten die Ratinganalysten den Schritt.

Valeant verkauft Sparte iNova Pharma für 930 Millionen US-Dollar

Der kanadische Pharmakonzern Valeant hat seinen Geschäftsbereich iNova Pharmaceuticals an Finanzinvestoren verkauft. Die Beteiligungsgesellschaften Pacific Equity Partners und Carlyle zahlen 930 Millionen US-Dollar. Mit dem Erlös will Valeant Pharmaceuticals International den Schuldenberg, der laut Factset bei 28,5 Milliarden Dollar liegt, verringern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2017 12:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.