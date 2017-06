Berlin (ots/PRNewswire) -



Fünffacher Wachstum an ausländischen Spielern für die 435$ Mio. Powerball Ziehung diesen Samstag



Die US Powerball, die weltweit größte Lotterie, bietet am Samstag dem 10. Juni einen 435$ Mio. Jackpot an. Der amerikanische Lotto Jackpot wurde nun 18 Mal in Folge, genauer gesagt seit dem 1. April als ein Tipper aus Littlefield Arizona den 60$ Mio. Jackpot abkassierte, nicht geknackt. Der aktuelle Jackpot ist der 8. größte in der Geschichte und des theLotter.com, einem Lotto Kurierdienst der Spielern aus der ganzen Welt die Möglichkeit bietet in der 435$ Mio. US Powerball Ziehung mitzumachen (https://www.thelotter.com/de/lotto- online-spielen/usa-powerball/?utm_source=Press_Release&utm_medium=Gen eral&utm_term=PowerballPage&utm_campaign=PR_US435M_PB_2017_06_08_de).



TheLotter sorgte für Schlagzeilen als ein Spieler aus dem Irak einen 6.4$ Mio. Jackpot, via dem Lotto Service im Dezember 2015 gewann. Infolge der erfolgreichen Gewinnabholung in Oregon, etablierte der TheLotter eine Zentrale in der sicher und legal US Powerball Tippscheine für Kunden gekauft werden.



Im Ausland lebende Spieler dürfen in der US Powerball Ziehung mitspielen. Die offiziellen Powerball Regeln sagen ausdrücklich: "Man muss kein Staatsbürger oder Einwohner sein um spielen zu können. " Da der TheLotter außerdem offizielle Lotto Tippscheine in Oregon kauft, entspricht der TheLotter dem US Immoral Acts Law , welches aussagt, dass es verboten ist Lotto Tippscheine nach Amerika zu importieren. Der original Tippschein verlässt jedoch niemals amerikanischen Boden. Wenn ein Spieler gewinnt wird dieser in die USA gefolgen um den Jackpot persönlich in Empfang zu nehmen.



TheLotter.com verhalf Spielern über 80$ Mio. seit dem Jahre 2002 zu gewinnen: Ende 2015 gewann ein Spieler aus dem Irak einen 6.4$ Mio. Jackpot in Oregon. Erst letzten Jahres gewannen Spieler aus Kanada, El Salvador und Australien, außerdem knackte ein Chaffeur aus Moskau den österreichischen Lotto Jackpot via TheLotter. Alle großen Gewinnergeschichten finden Sie hier (https://www.thelotter.com/de/lot to-gewinner/?utm_source=Press_Release&utm_medium=General&utm_term=Win nersPage&utm_campaign=PR_US435M_PB_2017_06_08_de).



OTS: theLotter newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111537 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111537.rss2



Pressekontakt: theLotter Media Tel: +44-20-3150-0476 Email: media@thelotter.com