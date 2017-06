Zürich (ots) - Endlich besteht Klarheit, wie der Stellenabbau bei

Bombardier die Schweiz betreffen wird. Abgebaut werden sollen vor

allem temporär Beschäftigte.



Bombardier hat einen Grossauftrag der SBB abgeschlossen, konnte

sich aber keinen Folgeauftrag ergattern. Nun sollen bis 2018 in der

Schweiz 650 Arbeitsplätze abgebaut werden. In Zürich Oerlikon

betrifft es 98 Stellen, der Rest wird in Villeneuve abgebaut. Rund

500 der abzubauenden Stellen betreffen temporär Angestellte.



Die Angestellten Schweiz fordern, dass in der nun stattfindenden

Konsultationsphase unter Einbezug der Arbeitnehmervertretung und der

Sozialpartner nochmals genau geprüft wird, wie die Anzahl der

abzubauenden Stellen spürbar gesenkt werden kann. Der Verband wird

den Verdacht nicht ganz los, dass die Zugsparte jetzt auch für die

kriselnde Flugzeugsparte mitbluten muss. Ein zu starker Einschnitt

würde aber auch deren Wettbewerbsfähigkeit schmälern und Bombardier

als Anbieter schwächen. Die Angestellten Schweiz fordern weiter, dass

die Betroffenen bei der Suche nach einer neuen Stelle tatkräftig

unterstützt werden.



Für die temporär Beschäftigten, die entlassen werden, fordern die

Angestellten Schweiz, dass sie ebenso von den Leistungen des

Sozialplans und den Job-Massnahmen profitieren wie die anderen

Angestellten.



