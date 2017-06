Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Außenminister Gabriel trifft Amtskollegen aus Katar in Krisensituation

Deutschland schaltet sich in den Konflikt auf der Arabischen Halbinsel ein. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) kommt am Freitag mit seinem Amtskollegen aus Katar, Scheich Mohammed Al-Thani, zusammen. Die beiden Politiker treffen sich in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, wie das Auswärtige Amt mitteilte. Saudi-Arabien und seine arabischen Verbündeten bezichtigen Katar der Finanzierung des islamistischen Terrorismus und versuchen, den Wüstenstaat zu isolieren. Riad hat den Landweg in das Emirat versperrt und verweigert den Überflug von Flugzeugen des Nachbarn.

Verkehrsminister Dobrindt sieht Maut-Klage Österreichs gelassen entgegen

Österreichs Ankündigung einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die deutsche Maut schreckt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) nicht von der Umsetzung seiner Pläne ab: Er sehe "der Klage absolut gelassen entgegen". Österreich habe bei der Einführung seiner Vignette "darauf geschaut, dass es zu keiner Doppelbelastung der Österreicher kommt", sagte der Minister am Rande eines Treffens mit Amtskollegen am Donnerstag in Luxemburg. Deutschland sehe dies genauso zu.

EZB bestätigt Leitzinsen und ändert Zinsausblick

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat seine Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen, aber die Forward Guidance zur künftigen Leitzinsentwicklung etwas geändert. Der Hauptrefinanzierungssatz bleibt bei 0,00 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25 und der Satz für Bankeinlagen bei der EZB bei minus 0,40 Prozent. Zudem änderte die EZB ihre Prognose dahingehend, dass die Leitzinsen für längere Zeit - und zwar weit über die Dauer von Wertpapierkäufen hinaus - auf dem aktuellen Niveau bleiben dürften. Die Aussage, dass dieses Niveau auch unterhalb des jetzigen liegen könnte, ließ sie fallen.

EZB senkt Inflationsprognosen und hebt BIP-Prognosen an

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Prognosen für die Inflationsentwicklung im Euroraum spürbar gesenkt, zugleich aber die Wachstumsprognosen leicht angehoben und sich optimistischer zu den Wachstumsrisiken geäußert. Wie Präsident Mario Draghi in seiner Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung in Tallinn sagte, rechnet die EZB für 2017 nun mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,5 Prozent. Im März hatte sie noch 1,7 Prozent Teuerung erwartet. Die Prognose für 2018 wurde auf 1,3 (1,6) Prozent und die für 2019 auf 1,6 (1,7) Prozent reduziert.

EZB senkt Kerninflationsprognosen leicht

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Prognosen für die Entwicklung der Kerninflation im Euroraum leicht gesenkt. Wie aus den aktuellen Projektionen des volkswirtschaftlichen Stabs der EZB hervorgeht, rechnet die EZB für 2017 zwar weiterhin mit einem Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise sowie ohne die Änderung indirekter Steuern um 1,1 Prozent. Die Prognose für 2018 wurde aber auf 1,4 (bisher: 1,5) Prozent und die für 2019 auf 1,7 (1,8) Prozent reduziert.

Draghi: EZB-Rat hat keine Normalisierung der Geldpolitik diskutiert

Die Europäische Zentralbank (EZB) denkt nach den Worten ihres Präsidenten Mario Draghi noch nicht an eine Normalisierung ihrer Geldpolitik. In seiner Pressekonferenz nach der Ratssitzung in Tallinn sagte Draghi auf die Frage, ob über eine derartige Normalisierung diskutiert worden sei: "Die Antwort ist nein." Auf eine ähnliche Frage antwortete er: "Das wurde nicht diskutiert." Draghi zufolge schließt sie EZB aber weitere Zinssenkungen nicht aus. "Basierend auf den aktuellen Einschätzungen und Informationen rechnen wir derzeit nicht damit, dass die Zinsen sinken", sagte er. Sollten sich die Dinge allerdings verschlechtern, sei durchaus eine Zinssenkung möglich.

Chancen auf vorgezogene Neuwahlen in Italien schwinden

In Italien sind die Chancen auf vorgezogene Neuwahlen geschwunden, nachdem sich die wichtigsten Parteien des Landes nicht auf eine Reform des Wahlrechts haben einigen können. In der vergangenen Woche hatten die größten Parteien einen vorläufigen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der den Weg für eine Wahlrechtsreform und damit vorgezogene Neuwahlen im Herbst geebnet hätte. Eigentlich stehen Neuwahlen erst für Mai nächsten Jahres auf der Agenda. "Das Wahlgesetz ist gescheitert", sagte nun jedoch der Abgeordnete der Demokratischen Partei Emanuele Fiano.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken

In den USA sind in der Woche zum 3. Juni weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 10.000 auf 245.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 240.000 vorhergesagt. Die Erstanträge liegen seit geraumer Zeit auf einem historisch außergewöhnlich niedrigen Niveau. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 255.000 von ursprünglich 248.000.

Ex-FBI-Chef Comey wirft Trump "Diffamierung" vor

Der entlassene frühere FBI-Chef James Comey hat der Regierung von Präsident Donald Trump vorgeworfen, ihn selbst sowie seine frühere Behörde "diffamiert" zu haben. Die Regierung habe "Lügen" verbreitete, indem sie nach seiner Entlassung behauptet habe, die Bundespolizei sei "in Unordnung" und "schlecht geführt" worden, sagte Comey zu Beginn seiner Anhörung durch den Geheimdienstausschuss des Senats in Washington. Comey führte an, dass die von der Regierung vorgebrachten "wechselnden Erklärungen" für seine Entlassung ihn "verwirrt und zunehmend in Sorge versetzt" hätten.

Katars Außenminister verbittet sich Einmischung in Außenpolitik

Kurz vor seinem Besuch in Deutschland hat sich der katarische Außenminister Mohammad Abdulrahman al-Thani jegliche Einmischung in die Außenpolitik seines Landes verbeten. Sein Land werde dem diplomatischen Druck standhalten, sagte er am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Katar könne trotz der von Saudi-Arabien und anderen Staaten der Region verhängten Strafmaßnahmen "ewig" überleben. Al-Thani sagte zugleich, für die gegenwärtige Krise auf der Arabischen Halbinsel gebe es "keine militärische Lösung". Sein Land werde weiterhin alle internationalen Verpflichtungen erfüllen und werde auch weiterhin Erdgas an die Vereinigten Arabischen Emirate liefern.

Merkel lobt wirtschaftlichen Fortschritt in Argentinien

Kanzlerin Angela Merkel hat zum Auftakt ihres Besuches in Argentinien die wirtschaftlichen Bemühungen des Landes gelobt. Präsident Mauricio Macri habe das Land geöffnet und den Zugang zu den Finanzmärkten wiedererlangt, sagte Merkel am Donnerstag in Buenos Aires. Die CDU-Vorsitzende machte die Öffnung Argentiniens auch daran fest, dass es die nächste G20-Präsidentschaft übernehme und Ende des Jahres Gastgeber der WTO-Handelskonferenz sei. Sie gehe davon aus, dass ihre Gespräche ein Beitrag dazu seien, die Beziehungen zu Argentinien, einem wichtigen Land in Lateinamerika, zu stärken.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2017 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.