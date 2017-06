Die britische Premierministerin Theresa May ist als klare Favoritin in den Wahlkampf gegangen. Am Freitag könnte sie als knappe Gewinnerin dastehen. Eine ganze Reihe anderer Szenarien ist aber auch denkbar - eine Übersicht.

Besser hätte ihr Wahlkampf gar nicht beginnen können. Mit einem Vorsprung von mehr als 20 Prozentpunkten in Umfragen legte Großbritanniens Premierministerin Anfang Mai los - und mit dem Brexit als dem dominierenden Thema. Doch ein Wahlprogramm mit einem äußerst unpopulären Vorschlag zur Reform der Pflege im Alter hat den Blick schnell auf die innenpolitischen Pläne der Kandidaten gelenkt und plötzlich Labour-Chef Jeremy Corbyn einen unerwarteten Höhenflug in Umfragen beschert.

May hatte in ihrem Wahlprogramm festgeschrieben, dass ältere Briten künftig mehr aus eigener Tasche für Pflege zahlen müssen. "Es war ein mutiges Wahlprogramm, das die Tories vorgelegt haben", sagt Rupert Harrison, einst Stabschef in der Regierung von David Cameron und heute Stratege bei dem Vermögensverwalter Blackrock. "Es war nicht darauf aus, die Wählerstimmen zu maximieren, sondern einen gewissen Spielraum für unpopuläre Entscheidungen zu bekommen." Doch so weit wird es nicht kommen, denn angesichts des Einbruchs bei den Umfragen rudert May zurück.

Nach dem dritten Terroranschlag in noch nicht einmal drei Monaten beherrschte schließlich ein anderes Thema den Wahlkampf: innere Sicherheit. Ganz am Ende versuchte May aber noch einmal mit dem Brexit zu punkten. Die Fragen, die die Menschen jetzt beantworten müssten, seien auch am Ende der Wahlkampagne dieselben wie am Anfang - allen voran: "Wem vertraue ich, dass er die starke und stabile Führung an den Tag legt, die in den Verhandlungen mit der EU zu dem besten Deal für Großbritannien führt?"

Bis 23 Uhr deutscher Zeit haben die Briten Zeit, diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...